„Vom vedea în curând unde va conduce asta, eu sper către o pace şi o prosperitate durabilă“, a adăugat el.

„Vom vedea ce se va întâmpla, ar putea să fie chiar pe 12“, a răspuns Trump, întrebat despre summit, referindu-se la data de 12 iunie, stabilită iniţial.

El a făcut această declaraţie unor jurnalişti, la Casa Albă, înainte să plece la ceremonia de absolvire, la Academia Navală.

El a subliniat că ambelor părţi le-ar plăcea ca summitul să aibă loc.

„Ei vor foarte mult s-o facă, nouă ne-ar plăcea s-o facem", a declarat şeful...

