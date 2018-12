Citând un oficial american de rang înalt apropiat Casei Albe, The Huffington Post informează că Jared Kushner, soţul Ivankăi Trump, s-a întâlnit miercuri cu preşedintele american pentru a discuta despre acest post.

În vârstă de 37 de ani, Kushner deţine deja un post de consilier al lui Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Huckabee-Sanders, a declarat că nu ştie nimic despre o posibilă promovare a lui Jared Kushner.

„Nu am informaţii despre faptul că este luat în calcul, dar cred că toţi cei care suntem aici recunoaştem că ar fi formidabil în indiferent ce rol ar alege preşedintele pentru el“, a spus ea.

Donald Trump a anunţat joi că are cinci persoane pe listă pentru postul... citeste mai mult

azi, 12:01 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in