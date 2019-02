Avionul prezidenţial american Air Force One a decolat de la baza Andrews, în apropiere de Washington, imediat după ora locală 12.35 (19.35, ora României).

Heading over to Vietnam for my meeting with Kim Jong Un. Looking forward to a very productive Summit!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

Donald Trump urmează să se întâlnească cu Kim Jong Un la Hanoi, miercuri şi joi, la opt luni după prmul lor summit în Singapore, la 12 iunie 2018, care a condus la o declaraţie larg simbolică. Pres. Trump departed for Vietnam this afternoon for his second high-stakes summit... citeste mai mult

ieri, 22:53 in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in