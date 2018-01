Președintele SUA se află din nou în centrul unui scandal sexual. În ultimii ani, Donald Trump a fost acuzat de mai multe femei de hărţuire sexuală, însă el a negat întotdeauna acuzaţiile.

Acum, publicația The Wall Street Journal scrie că Trump a cunoscut-o pe Stephanie Clifford, cunoscută ca “Stormy Daniels”, la un turneu de golf în 2006, la un an după ce actualul preşedinte s-a căsătorit cu Melania.

Citește și: Lovitură puternică primită de Cosa Nostra: Poliţia din New York a arestat mai mulţi lideri mafioţiTatăl unui fotbalist celebru a dat lovitura. Așa arată iubita lui cu 14 ani mai tânărăFondul de rezervă al Rusiei s-a terminat. Deficitul bugetar va fi acoperit cu bani din fondul... citeste mai mult

azi, 13:45 in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: B1TV in