"Sperjur la o scară fără precedent". Donald Trump l-a acuzat vineri pe fostul său avocat că a minţit în faţa Congresului, invocând un proiect de carte niciodată materializat despre preşedintele american pe care Michael Cohen l-ar fi propus la începutul lui 2018, relatează AFP.

Cohen a confirmat, în timpul audierii sale spectaculoase din Camera Reprezentanţilor de miercuri, că a încercat să vândă o carte, intitulată "Trump Revolution: From the Tower to the White House,...