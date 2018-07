Trump, gata sa incheie "un acord adevarat" cu Iranul!

Presedintele Statelor Unite a declarat ca este pregatit sa incheie "un acord adevarat" in domeniul nuclear cu autoritatile din Iran, care sa difere de "esecul precedent".



"Suntem pregatiti sa incheiem un acord adevarat, nu acordul dezastruos semnat de precedenta administratie, care a fost un esec total", a spus liderul american, adresdandu-se veteranilor de razboi care au participat la operatiunile miltiare ale SUA in strainatate.

In opinia lui Trump, "Iranul nu mai este tara care a fost inainte". In luna mai, Washingtonul a anuntat ca... citeste mai mult