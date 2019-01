Fostul director de la Starbucks, Howard Schultz, care a afirmat că are în vedere să candideze la alegerile prezidenţiale din SUA din 2020, nu are suficient curaj pentru a lua parte la acest scrutin, a comentat luni preşedintele american Donald Trump, relatează dpa.

Miliardarul Schultz, care nu a mai candidat pentru funcţii politice, a declarat între altele într-un interviu pentru CBS că el recunoaşte că nu este "cel mai deştept", dar că, dacă ar fi preşedinte, ar "recruta şi atrage oameni mai deştepţi şi cu mai multă experienţă".

"Howard Schultz nu are curajul să candideze la preşedinţie. Sunt de acord cu el că nu este cel mai deştept. În... citeste mai mult