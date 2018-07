”V-am spus-o!”, a scris locatarul Casei Albe pe Twitter. ”Uniunea Europeană vrea să impună o amendă de cinci miliarde de dolari unuia dintre formidabilele noastre grupuri: Google”, a adăugat el. ”Ei au profitat cu adevărat de Statele Unite, dar asta nu va dura!”.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018 UE a aplicat miercuri o amendă în valoare de 4,34 de miliarde de euro Google, din cauza unui abuz al poziţiei sale dominante.

Grupului american i se reproşează că a folosit Android, sistemul... citeste mai mult

