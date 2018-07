Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări vineri că nu are nici un dezacord cu Londra privind atitudinea ce trebuie adoptată în legătură cu Brexit-ul, opinie exprimată la o zi după publicarea în cotidianul The Sun a unui interviu cu liderul de la Casa Albă foarte critic referitor la strategia premierului britanic Theresa May, relatează Reuters şi AFP.

Într-o conferinţă de presă comună cu Theresa May, Trump a dat asigurări că nu a criticat-o niciodată pe şefa guvernului britanic şi a denunţat încă o dată ceea ce el a numit "ştiri false" (''fake news''). ''Am un mare respect pentru premier. Din... citeste mai mult

