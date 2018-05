Preşedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller în ancheta privind ingerinţa Rusiei în alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasă pe Twitter: "Bravo, America, am intrat în al doilea an al celei mai mari vânători de vrăjitoare din istoria SUA", relatează AFP.

Cum a făcut deja în numeroase rânduri, preşedintele a negat din nou orice implicare a campaniei sale în acţiunile de manipulare ale Moscovei menite să ducă la înfrângerea adversarei sale democrate, Hillary Clinton.

