Actiune de amploare a politistilor in Bularga Echipaje mixte formate din politisti si jandarmi actioneaza, la aceasta ora, in jurul scolilor din cartierul iesean Bularga, intr-o actiune de prevenire a absenteismului in randul elevilor. Deja, mai multi...

Buna ziua Iasi, 16 Ianuarie 2013