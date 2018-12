Această reflecţie are loc în contextul în care operaţiunile vizând recucerirea întregului teritoriu aflat sub controlul jihadiştilor din cadrul grupării Statul Islamic (SI) se apropie de final, notează Reuters, portrivit news.ro.

În cazul unei confirmări, această discuţie ar constitui un viraj de 180 de grade faţă de ipotezele cu privire la o prezenţă militară americană pe termen lung în Siria, pe care mai mulţi reprezentanţi - inclusiv secretarul Apărării Jim Mattis - o prezintă drept indispendabilă în vederea evitării unei renaşteri a SI.

Conform The Wall Street Journal, preluat de news.ro, această retragere a fost decisă de către Donald Trump... citeste mai mult

