Dacă Mexicul nu pune capăt imediat întregii imigraţii clandestine care ajunge în Statele Unite (...), voi închide frontiera sau porţiuni largi de frontieră săptămâna viitoare”, a ameninţat el pe Twitter.





The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 martie 2019



....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than... citeste mai mult

acum 47 min. in Externe, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in