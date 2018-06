Trump a retras SUA din declarația comuna a G7. A anunțat asta din avion, dupa ce l-a enervat ce a spus Trudeau

Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat in fiasco, scrie AFP.

Presedintele american Donald Trump arunca astfel in aer eforturile G7 de a relaxa tensiunile comerciale, amenintand ca ar putea introduce tarife si pentru importurile de automobile, dupa cele pentru otel si aluminiu, transmite si Reuters.

Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile