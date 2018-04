La fel ca Bush în Irak Statele Unite sustin ca au dovezi „suficiente” care indica faptul ca regimul Assad este responsabil pentru folosirea armelor chimice, in urma cu o saptamana, impotriva cetatenilor sirieni din regiunea Douma.

Numai in baza acelor dovezi concludende s-a luat decizia lansarii atacului cu rachete de croaziera de sambata dimineata, menit sa sanctioneze crimele regimului de la Damasc, sustine Casa Alba.

Casa Alba a informat, la scurt timp dupa atacul de sambata dimineata impotriva Siriei, ca dispune de declaratiile mai multor martori oculari care au vazut cum in 7 aprilie au fost aruncate din elicoptere bombe-butoi (arme chimice -... citeste mai mult

