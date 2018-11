Apple a introdus câteva caracteristici care până acum au stat ascunse, nefiind prezentate pe larg publicului.

Există posibilitatea de a transforma tastatura telefonului într-un trackpad extrem de agil.

Acest trackpad se activează în clipa în care vei apăsa prelung pe bara de „space” a tastaturii iPhone-ului, iar detaliul a fost observat prima oară, accidental, de către Krissy Brierre-Davis, un blogger culinar din Atlanta.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X

