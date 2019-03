Un matematician a prezentat pe Twitter o soluție prin care oricine poate rezolva rapid un exercițiu.

Ben Stephens a scris pe Twitter soluția: putem inversa, pur și simplu, calculul procentelor.

Adică, dacă trebuie să aflăm cât reprezintă 18% din 50, putem calcula cât este 50% din 18. Este un calcul mai simplu, mai rapid, iar rezultatul este același: 9.

Trucul scris de el a fost apreciat de foarte mulți utilizatori.



Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.

