In sezonul rece toti soferii se confrunta cu aceasta problema. In diminetile in care te grabesti, curatarea parbrizului inghetat este o adevarata provocare.

Daca te gandeai sa folosesti apa fiartă, ar fi bine sa renunti la idee. In primul rans poti sparge geamul, iar vopseaua poate sari,

Pune 2/3 parte spirt, 1/3 parte apa si o lingura de detergent de vase lichid intr-o sticla de cca 500ml, care sa aiba un capat cu dispozitiv de tip spray. Poti folosi o asemenea sticla de la detergentii lichizi de baie sau de bucatarie.... citeste mai mult