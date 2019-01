Show-ul a avut loc la Sala Polivalentă din Iași și a fost transmis, în direct, la TVR 1, TVR MOLDOVA, TVR Internațional, TVR HD și pe TVR+.

Eurovision Romania 11 piese au participat în prima semifinală Eurovision România. Dintre acestea, Destin – Trooper; Skyscraper - Teodora Dinu; Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza; We Are The Ones - Claudiu Mirea; Army Of Love - Bella Santiago și Underground – Vaida s-au calificat în finala concursului.

Primele cinci au fost alese de juriul format din Adi Cristescu, Mihai Georgescu (Miță), Crina... citeste mai mult

