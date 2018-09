Trompetistul Naum Gorbuleac este solistul de joi al Filarmonicii

Joi, 20 septembrie, de la ora 18.30, Filarmonica ”Dinu Lipatti” prezintă un nou concert din seria ”Bijuterii muzicale”, conceput şi dirijat de directorul muzical Franz Lamprecht. Solistul serii va fi trompetistul Naum Gorbuleac, născut în Republica Moldova, cu o carieră în plină ascensiune la nivel european.

Program: L. Delibes – Mazurca din baletul "Coppélia", R. Leoncavallo – Mattinata, N. A. Rimski-Korsakov – Dubinushka, G. Dinicu – Hora staccato, N. Rota – The Godfather, E. Gold – Exodus, D. Parton – I Will Always Love You, C. M. Zihrer – Faschingskinder, J. Strauss jr. – Mutig Voran!, J. Strauss jr. –...