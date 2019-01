Teodora Dănțăușa, așa cum este cunoscută Teodora Maria Luca, elevă a Colegiului de Arte din Baia Mare, s-a întors de la Festivalul internațional “Fii star în țara ta!” cu trofeul Junior. Totodată, Teodora a câștigat premiul I la secțiunea Folclor și trofeul categoriei Etnopatriotic. “Am început în forță acest an și, datorită pregătirii pe care am făcut-o cu domnul profesor Mircea Patovan, am adus acasă, în Maramureș, trofeul festivalului”, a declarat mica artistă. “Fii star în țara ta!” s-a desfășurat în weekendul trecut, la București. Teodora a participat la secțiunile: muzică ușoară, muzică populară, muzică patriotică și... citeste mai mult

