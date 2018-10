Argentinianul Leo Messi poate intra, din nou, în istoria Spaniei. Preşedintele ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, a recunoscut că îi surânde ideea ca trofeul acordat pentru cel mai bun jucător al sezonului în La Liga să poarte numele starului argentinian.

"Cred ca Messi va ramane cel mai bun fotbalist din istorie, cred ca deja este. Imi place ideea de a denumi trofeul pentru cel mai bun fotbalist al sezonului dupa numele lui Messi", au fost cuvintele lui Tebas.

