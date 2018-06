TRIUMFUL NOROCULUI

*Unicul gol al meciului a fost marcat de Palimaru in minutul 93!! Daca in urma cu o saptamana CF Braila era lipsita de sansa in meciul de la Galati deoarece parasea terenul invinsa printr-un gol primit in minutul 93 si pierdea jocul cu Dunarea cu...

Info Braila, 9 Octombrie 2011