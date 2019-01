'Rapsodia Română' a lui George Enescu a smuls ropote de aplauze la New York. Aflată în turneu peste Ocean, Orchestra Națională Simfonică a României, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, a emoţionat aseară publicul în Teatrul 'The Rose', din centrul metropolei americane. Spectatorii au avut parte şi de o surpriză: au ascultat, în premieră, piesa compusă pentru aniversarea a 175 de ani a Filarmonicii din New York.

