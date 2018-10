Gheorghe Gruia, fostul campion mondial la handbal, a decedat, miercuri, in Mexic, la varsta de 75 de ani, in urma unui infarct. Gheorghe Gruia a fost campion mondial in 1964 in Cehoslovacia si 1970 in Franta, medaliat cu bronz la München 1972 si...

Prima TV, 10 Decembrie 2015