Muzeul Brailei „Carol I” va invita sambata, 14 aprilie 2018, ora 11, la lansarea cartii Iubire la margine de esafod, de Elena Dumitrescu Nentwig, aparuta la Editura Istros in acest an, in sala de festivitati a muzeului (Piata Traian, nr. 3)....

Info Braila, 12 Aprilie 2018