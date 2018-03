Deputatul PSD Florin Tripa a avut ieri o intervenție de la tribuna Parlamentului, vorbind despre Drumul Regelui. „Pentru a întîmpina cum se cuvine sărbătorirea Marii Uniri, consider că în Anul Centenar suntem datori să redăm poporului român acele repere culturale care se identifică cu momentele semnificative din istoria sa modernă. În calitatate de deputat de Arad sunt preocupat de punerea în valoare a obiectivelor care aduc glorie şi respect evenimentului major pe care îl aniversăm în acest an. Un astfel de obiectiv este fără îndoială -Drumul Regelui, reper istoric care reaminteşte importanţa majoră pe care o are monarhia în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Este un fapt de... citeste mai mult

