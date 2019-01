Poetul Alexandru Gherghel s-a născut la 27 aprilie 1879 în Câmpulung Muscel şi a murit în data de 21 decembrie 1951. A publicat în revista „Analele Dobrogei” o serie de poezii dedicate ţinutul pontic. Dintre acestea, am ales să redăm un fragment din poezia „Triolete”, care poate fi citită integral în numărul din anul IX, volumul II, 1928.



„Triolete

Sub vraja cerului senin

Când stele triste licăresc

Un vers iubirei stinse închin

Sub vraja cerului senin !

Și-mi pare că din nou trăesc

Cu drag, acelaş dulce chin

Sub vraja cerului senin

Când stele triste licăresc!”





