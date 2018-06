TRINKS GMBH GERMANIA SCOLARIZEAZA CANDIDATI IN MESERIA DE SOFERI

TRINKS GMBH GERMANIA

prin

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA SI CONTINUA PROFORM SIBIU

SCOLARIZEAZA

un numar de 12 candidati in meseria de

SOFERI CATEGORIA C SI CE

in vederea angajarii cu contract de munca pe perioada nedeterminata in Germania.

Se asigura:

* Scolarizare standard in scoala de soferi pentru categ. C si CE la Sibiu, finantate de angajatorul german;

* Cursuri de limba germana nivel A2 organizate la Sibiu si finantate de angajatorul german;

* Cazare la Sibiu pe perioada cursului de limba finantate de angajatorul german;

* Bursa rambursabila de 1000 lei /luna finantata de angajatorul german;

Conditii:

* Carnet de conducere cel putin categoria B si... citeste mai mult

