El a precizat că echipa va merge anul viitor la Campionatul European nu doar pentru a fi acolo, ci pentru a câştiga turneul.

“Ce am creat aici la echipa naţională under 21 este ceva unic. Suntem mai mult decât o familie, suntem un grup extraordinar. De la mine până la nea Marin care ne pregăteşte hainele în fiecare zi. Şi datorită acestui lucru am luat rezultate. Noi nu mergem acolo doar ca să fim acolo, mergem acolo ca să câştigăm Europeanul, acesta este obiectivul nostru”, a spus Ionuţ Radu.

El le-a transmis şi un mesaj jucătorilor din prima reprezentativă, care vor întâlni duminică Serbia: "Să fie încrezători şi să...

