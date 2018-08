Tricolorii au dominat CE de canotaj

• Romania a debutat cu o remiza, scor 1-1 cu Albania, in preliminariile Campionatului European de fotbal • In fata unui adversar foarte slab, tricolorii au dominat tot meciul, au avut si o bara, dar au fost egalati in minutul 87 • Suporterii nemteni...

Buna ziua Iasi, 4 Septembrie 2010