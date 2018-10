Tricolor uriaș purtat prin centrul orașului de tineri politicieni și seniorii lor – VIDEO & GALERIE FOTO

Un steag uriaș de circa 30 de metri lungime și 10 metri lățime a ajuns la sediul liberalilor din strada Teatrului. A fost purtat într-un marș până la Muzeul Județean de pe Pietonalul Unirii, unde a fost desfășurat și ţinut pe brațe de zeci de tineri și seniori de la PNL.



A coborât Pietonalul Unirii, a ajuns în Piața Revoluției, a străbătut Pietonalul Bancar și mai apoi s-a oprit la punctul final, Piața 1 Decembrie 1918, acolo unde în fiecare an se sărbătoreşte Ziua Națională a României.



„Cred că am avut o participare foarte bună dintre toate orașele prin care a trecut. Am vrut să sărbătorim în avans Centenarul Marii Uniri de la 1918. Steagul de la noi va ajunge la...

