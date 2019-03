Trenul Suceava – Putna a fost vandalizat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cel mai probabil actul de vandalism s-a petrecut în timp ce trenul AM Desiro staţiona la Putna. Faptul că trenul a fost murdărit dintr-un capăt în altul cu un spray de culoare albastră a fost anunţat de pagina online linia515.wordpress.com.

