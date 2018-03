Urmează o săptămână in care traim efectul de Luna Plina sub patronajul Berbecului, a spus astrologul Camelia Pătrășcanu, duminică, la Antena 3.

Luni, sentimentul de insecuritate este accentuat. Putem simti ca ceva ne trage presul de sub picioare. Pentru unii e doar teama de schimbare. Pentru altii insa, emotia este raspunsul la schimbari reale, de care se tem, pentru ca sunt impuse. Mai ales daca aceste schimbari ating familia si siguranta ei sau comoditatile personale. Gandim alimentati de panica si cautam sa ne agatam de o comoditate sau un confort la care nu renuntam. Cum nu cedam nici din prejudecati. Astfel, devenim... citeste mai mult