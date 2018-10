VIZIONARE…Pe 20 octombrie, ora 12:00, la muzeul din Bârlad puteti viziona filmul documentar unguresc “TREN SPRE MATURITATE”. Intrarea este liberã. Urmeazã încã alte patru vizionãri de filme documentare si anume pe 27 octombrie – “Varzã, cartofi si alti demoni”; pe 3 noiembrie – “Campionul din Balcani”; pe 10 noiembrie – “Nicãieri unde sã te ascunzi” si ultimul documentar care va rula pe 17 noiembrie – “Multumesc pentru ploaie”. Organizatorul local al turneului este Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad. Iar organizatorul national este “Asociatia One World Romania.

