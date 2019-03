Bianca a învins-o în trei seturi pe Elina Svitolina, scor 6-3, 2-5, 6-2 şi va juca finala competiţiei contra nemţoaicei Angelique Kerber.

"Tremur toată în momentul de faţă! Este incredibil, sincer vă spun că am rămas fără cuvinte. Nu am cuvinte", a spus Bianca Andreescu la finalul partidei.

Canadianca cu origini româneşti este singura din istoria turneului de la Indian Wells care ajunge în finală după ce a primit un wild card.

"Meciul asta a avut suişuri şi coborâşuri. Am început ceva mai slab, însă mi-am revenit la 3-0, mulţumesc lui Dumnezeu! Svitolina a fost în control în al doilea set,... citeste mai mult

acum 39 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Adevarul in