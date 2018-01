Compania locală Tremend Software Consulting, specializată în dezvoltarea de soluţii software, are în plan să recruteze anul acesta 100 de specialişti IT, urmând să ajungă astfel la o echipă de peste 300 de persoane.

În prezent, Tremend are peste 200 de angajaţi în cele două sedii din Bucureşti şi Braşov, majoritatea fiind în Capitală. Compania, care în ultimii doi ani a fost nominalizată în Deloitte Fast 50 ca fiind unul dintre cei mai dinamici jucători de IT din regiune, are nevoie de mai mulţi specialişti IT ca urmare a creşterii... citeste mai mult