Tremend, compania românească nominalizată de Deloitte între cele mai dinamice organizații the software engineering din regiune, finalizează achiziția 648 Group, companie de servicii de dezvoltare web și mobile cu sediul în US.

După ce a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 331% în perioada 2013- 2016 și a devenit compania românească cu cea mai alertă creștere în Deloitte Technology Fast 50 CE 2016, Tremend își consolidează prezența în US prin achiziția 648 Group. Având deja clienți în 14 state din US, decizia Tremend reprezintă un pas... citeste mai mult

