Tremend a cumparat un dezvoltator american de solutii pentru Netflix

Dupa ce a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 331% in perioada 2013- 2016 si a devenit compania romaneasca cu cea mai alerta crestere in Deloitte Technology Fast 50 CE 2016, Tremend isi consolideaza prezenta in US prin achizitia 648 Group.

Avand deja clienti in 14 state din US, decizia Tremend reprezinta un pas important in strategia companiei de a-si extinde prezenta in US, pe langa alte regiuni precum UK sau tarile scandinave.

648 Group ofera de peste 16 ani servicii de dezvoltare pentru platforme web si mobile, pentru...