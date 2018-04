Ajuns la cea de-a VI-a editie, proiectul educativ „Parlamentul Tinerilor", organizat de Asociatia Pro Democratia in parteneriat cu Camera Deputatilor si Fundatia Hanns Seidel, reuneste, in perioada 21-23 noiembrie 2014, la Palatul Parlamentului,...

Amosnews, 23 Noiembrie 2014