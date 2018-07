Trei zile de scadere pentru ROBOR la 3 luni. Euro schimba tendinta Indicele ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a consemnat, miercuri, a treia zi de scadere.

Astfel, ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,35% pe an, de la 3,36%, marti.



ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, nu a urmat tendinta indicelui pentru 3 luni, avansand la 3,46% pe an, de 3,45%, ieri.

Citeste si: Everestul datoriei mondiale: 247.000 de miliarde de dolari

Tendinta de crestere s-a manifestat si pentru ROBOR la 9... citeste mai mult