Want create site? With Free visual composer you can do it easy. A șasea ediție a festivalului de film Tenaris Cinelatino va avea loc la Călărași între 4 și 6 iulie. Organizat de TenarisSilcotub, festivalul include trei zile de proiecții în sala „Barbu...

Observator de Calarasi, 23 Iunie 2017