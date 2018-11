Dacă e sâmbătă, este handbal, vorbim despre handbal – ,,Cu pași spre handbal“. Acesta a fost mesajul inimoșilor oameni de sport de la Atletik Satu Mare.

C. S. Atletik Satu Mare a organizat, într-o singură zi, trei turnee de handbal la diferite categorii de vârstă.

La sala de sport a Școlii Gimnaziale Avram Iancu, s – au confruntat fetele de 11 – 12 ani, iar la final, clasamentul a arătat astfel: 1. Sc. Gim. Turulung 2. C. S. Atletik Satu Mare 3. Sc. Gim. Valea lui Mihai 4. V. S. E. Fehergyarmat 5. C. S. Atletik Satu Mare 6. H. C. Vali... citeste mai mult