Trei turisti care s-au pierdut in Muntii Fagaras sunt cautati cu elicopterul de salvamontisti Trei turisti sunt cautati cu elicopterul de Salvamont Brasov, dupa ce s-ar fi pierdut in Muntii Fagaras, unde au avut loc mai multe avalanse in ultimele zile. Echipe terestre vor fi trimise doar dupa ce se gasesc urme ale prezentei turistilor si se va evalua riscul de producere a unei avalanse in zona respectiva.

