Trei surori adorabile - 2D

17 septembrie

Ora: 20,00

• Regia: François-Régis Jeanne

• Cu: Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris, Barbara Probst

• Gen film: Comedie

• Durata: 100 minute

• Premiera in Romania: 07.09.2018

Lauren, o tanara seducatoare de 29 de ani care incearca sa patrunda in lumea modei pariziene, Olivia, care la 28 de ani incearca sa-si gaseasca barbatul ideal si Salma, o entuziasta profesoara de istorie, primesc mostenire, de la tatal pe care nu l-au cunoscut niciodata, un minunat apartament in Paris. Pentru cele trei surori, convietuirea va fi ca o bomba cu ceas...

