Trei seri de film romanesc la Calarasi, in Parcul Dumbrava!

Incepand de astazi, vineri, 14 septembrie, dar si pe 15 si 16 septembrie, de la ora 19.30, Asociatia CineCultura si Primaria Municipiului Calarasi le da intalnire cetatenilor, amatori de film, in Parcul Dumbrava. Invitatia arata astfel: „Stingem putin lumina stelelor de pe cer, fiindca pe ecranul montat pe Scena din Parcul Dumbrava vor straluci vedetele din filmele prezentate in cadrul Caravanei filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei nationale. Trei productii cinematografice recente, trei tonalitati diferite si o certitudine: succesul de public. Va asteptam la film, nu doar in aer liber, ci si cu intrare libera”.

Programul Caravana filmului romanesc – Capodopere