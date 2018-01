Trei persoane, in stare grava dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta din rasa Amstaff care au reusit sa sara gardul curtii in care se aflau.

21.50- Dosar penal pe numele proprietarei cainilor

Pe numele proprietarei a doi caini de lupta a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).

"In urma incidentului de azi femeia a fost adusa la audieri, pe numele acesteia fiind deschis un dosar penal. Precizam ca in urma cu o saptamana pe numele... citeste mai mult

azi, 13:33