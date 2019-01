Trei persoane au incercat sa treaca frontiera cu documente false

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit ascunse, asupra a trei persoane, doua carti de identitate si un certificat de pregatire profesionala, cu insemnele autoritatilor romane, care erau false.

In data de 17 ianuarie, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, calatorind ca pasager intr-un autoturism marca Mercedes-Benz, inmatriculat in Polonia, D. F., cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 25 de ani.

