Cercetatorii vin cu o noua teorie surprinzatoare despre sampanie, una dintre bauturile preferate ale femeilor.

Potivit acestora, trei pahare de sampanie pe saptamana ajuta la prevenirea dementei si a Alzheimer-ului, potrivit marieclaire.co.uk.

Cercetarile publicate la University of Reading, din Marea Britanie, sugereaza ca strugurii dintr-o sticla cu vin spumant sunt benefici pentru a imbunatati memoria cognitiva.

Un compus neprecizat in cercetare care se gaseste in soiurile Pinot Noir si Pinot Meuniier este atat de benefic pentru organism. Studiul, facut pe soareci de laborator a dovedit cat de impresionante sunt rezultatele.

citeste mai mult

acum 31 min. in Life, Vizualizari: 21 , Sursa: Antena 3 in