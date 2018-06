Trei meciuri și trei favorite

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, crede că adversara de duminică a elevilor lui Pustai, Dinamo, are şanse reale la campionat în acest an şi crede că titlul va fi o afacere în trei în acest an între Dinamo, Steaua şi Astra. "Dinamo are...

Monitorul de Botosani, 13 Februarie 2016